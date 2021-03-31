Раніше судиму жительку Закарпаття затримали за вбивство свого співмешканця

Вчора ввечері, близько 18.00 години, поліцейські групи реагування патрульної поліції Воловця на околиці селища зупинили жінку, яка з пакунками поспішала покинути населений пункт. Під час розмови з раніше засудженою поліцейські з’ясували, що жінка, яка була вкрай схвильована, щойно смертельно травмувала свого співмешканця.

На місце події, до будинку по вулиці Яблуневій, де проживали співмешканці, виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи та експерти-криміналісти. У одній із кімнат помешкання поліцейські виявили чоловіка без ознак життя. На тілі загиблого експерти зафіксували ножове поранення грудної клітини.

У ході документування злочину правоохоронці з’ясували, що під час розпивання спиртних напоїв між цивільним подружжям виник конфлікт. З’ясовуючи стосунки, жінка вдарила чоловіка ножем у груди. Після вчиненого співмешканка намагалась приховати сліди злочину, зібрала свої речі і мала намір втекти.

53-річну зловмисницю, яка раніше відбувала покарання у місцях позбавлення волі, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що мешканка Воловця у 2011 році вчинила аналогічний злочин — ножем смертельно травмувала свого попереднього чоловіка, за що була засуджена до 4 років ув’язнення. Однак після виправного закладу жінка не змінила свій спосіб життя і скоїла ще один тяжкий злочин.

Зараз зловмисниця перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Знаряддя злочину – ніж, поліцейські вилучили.

За фактом умисного вбивства, що передбачено ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, розпочато досудове розслідування. За скоєне жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області