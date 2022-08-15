Раніше судима жителька Могилів-Подільського вкрала мобільний телефон та наказала сину його продати

14 серпня протягом години працівники поліції розшукали 39-річну жінку, яка перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрала мобільний телефон в одного з відпочивальників біля ставка. Поліція розпочала кримінальне провадження.

До поліції надійшло повідомлення від мешканця району про те, що перебуваючи на відпочинку біля ставка на території Вендичанської територіальної громади, невідома особа викрала у нього мобільний телефон.

За викликом відразу прибула слідчо–оперативна група поліції.

Як розповів керівник Могилів-Подільського районного відділу поліції Василь Ободовський, поліцейські опитали відпочивальників, які перебували у той час біля водойми, та протягом години встановили особу, причетну до вчинення злочину.

Нею виявилась раніше судима за майнові злочини 39-річна місцева жителька. Правопорушниця перебувала у нетверезому стані.

Як з’ясувалося, підозрювана викрала телефон потерпілого, віддала його своєму сину та наказала його продати.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру.

Остаточна правова кваліфікація діям правопорушниці буде надана після проведення слідчих дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області