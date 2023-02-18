Раніше судимий мукачівець знову відправиться за ґрати за понад 30 майнових злочинів

Слідчі Мукачівського районного управління поліції завершили досудове розслідування у справі щодо серії майнових злочинів, вчинених на території міста.

Мова йде про 30 крадіжок особистого майна громадян з приватних помешкань, з транспортних засобів та інших приміщень. Серед викрадених речей – велосипеди, інструменти, побутова та комп’ютерна техніка, номерні знаки та інші предмети. Здебільшого крадене підозрюваний одразу ж перепродавав, а за деякі мав намір отримати від потерпілих «викуп».

Окім цього, чоловік підозрюється у ряді крадіжок кабелю. Поліцейські задокументували вже п’ять таких фактів.

Своїми діями обвинувачений спричинив мукачівцям матеріальної шкоди на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Більшу частину речових доказів поліцейським вдалося вилучити, їх повернуть потерпілим.

У скоєнні вказаних злочинів обвинувачується 40-річний раніше судимий мукачівець, який лише торік звільнився з місць позбавлення волі.

Наразі зловмисник утримується в слідчому ізоляторі.

Слідчі скерували обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду. Затриманому інкримінують ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 360 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжки вчинені в умовах воєнного стану та умисне пошкодження телекомунікаційної мережі.

За вказані злочини йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області