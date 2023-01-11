Раніше судимий житель Чугуївщини вдарив ножем «товариша» по застіллю

Раніше судимий 62-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

10 січня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізували 44-річного місцевого мешканця з ножовим пораненням.

Поліцейські з’ясували, що ввечері потерпілий перебував у гостях. Під час розпивання спиртних напоїв у нього виник конфлікт з ще одним гостем. Під час сварки 62-річний чоловік завдав йому удар ножем в живіт. Потерпілого доставили до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліції Харківської області