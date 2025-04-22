Раніше судимий житель Шахтарське завдав 12-річному хлопчику ножові поранення, внаслідок яких дитина померла.

Злочин стався 19 квітня о 18:00 у місті Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області. Поліцейські встановили, що 43-річний сусід посварився з хлопчиком на сходовому майданчику багатоквартирного будинку. Під час конфлікту він вихопив ніж та напав на дитину. З ножовими пораненнями у живіт хлопчика доставили до лікарні. На жаль, від отриманих травм він помер.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Поліцейські Синельниківського РУП встановили всі обставини злочину та вилучили з місця події ніж. В ході подальших слідчих заходів особа нападника була встановлена.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вручено повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області