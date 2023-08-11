Раніше судимий житель Тернополя викрав майже ₴35 тисяч у жінки, яка загубила телефон

Зловмисник, знайшовши чужий мобільний телефон, вирішив скористатися ним. Отримавши доступ до фінансового номера потерпілої, зняв гроші з її банківської картки.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 65-річної жительки обласного центру про те, що невідома особа незаконним шляхом списала кошти з її банківської картки. Загальна сума – майже 35 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, вона ніяких трансакцій не проводила і доступ до її банківської картки ніхто зі сторонніх осіб не мав. Жінка пригадала, що минулого року загубила свій мобільний телефон. Ця деталь допомогла поліцейським швидко розкрити злочин. Як з’ясували правоохоронці, саме за допомогою сім-картки потерпілої і були зняті кошти з її рахунку.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель Тернополя.

Як з’ясувалося, фігурант, знайшовши чужий мобільний телефон на вулиці, отримав доступ до банківського додатка потерпілої. Декілька разів перекидав кошти з її рахунку на свій.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Якщо ви загубили телефон і ваша сім-картка прив’язана до вашого фінансового номера, одразу заблокуйте свою картку, аби нею не скористалися зловмисники.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області