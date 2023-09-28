Раніше судимий житель Вінниччини ошукав 40 осіб з різних регіонів України

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно раніше судимого за майнові злочини жителя Могилів-Подільського району, який заволодів грошовими коштами громадян шляхом обману (ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що у серпні – жовтні 2022 року чоловік створив у соціальній мережі «Facebook» облікові записи під назвою «Перемога Наша», «Максимальний Репост. Максимальне поширення інформації» під виглядом благодійної діяльності розмістив публікації про збір грошових коштів для поранених військовослужбовців. Вказав реквізити підконтрольних йому банківських карток.

Зловмисник у такий спосіб ошукав 40 осіб з різних регіонів України. Загальна сума заподіяних збитків становить майже 32 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури