Раніше судимий зловмисник викрав з картки військовослужбовця майже 50 тисяч гривень

28 вересня працівники Відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції повідомили по підозру правопорушнику, який з чужої банківської картки потайки знімав кошти і повертав картку власнику. За скоєне 53-річному жителю Турбівської громади загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції звернувся 53-річний військовослужбовець з повідомленням про крадіжку коштів з його банківської картки.

Як розповів керівник Відділу поліції № 4 Андрій Лазарчук, під час здійснення досудового розслідування поліцейські встановили причетність до скоєного раніше судимого 53-річного зловмисника.

Встановлено, що підозрюваний запам’ятав пін-код до картки коли потерпілий отримував готівку з банкомату. Після гостювання у господаря, зловмисник обирав зручний момент аби взяти картку потерпілого та знімав гроші в найближчому банкоматі. За чотири зустрічі він привласнив та витратив майже 50 тисяч гривень.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Слідством вирішується питання щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області