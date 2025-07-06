Рашисти атакували цивільне авто на Харківщині: загинув 8-річний хлопчик, є поранені
У Богодухівському районі Харківської області ворожий дрон атакував цивільний автомобіль, в якому перебували мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та Харківську обласну прокуратуру.
Внаслідок удару загинув хлопчик.Трагедія сталася поблизу села Одноробівка.
За попередніми даними, ворожий безпілотник скинув вибухівку прямо на автомобіль, у якому перебувала родина.
Атака сталася орієнтовно о 20:20. Внаслідок прямого влучання загинув 8-річний хлопчик. Його 4-річного брата з важкими пораненнями доставили до лікарні.
Також постраждала їхня 36-річна мати – у неї діагностовано гостру стресову реакцію.
40-річного водія автомобіля госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.
Удар дронів по Харківській області
Нагадаємо, в ніч на понеділок, 30 червня, російські війська знову здійснили атаку по території України з використанням ударних дронів типу “Шахед”.
Основний удар ворог завдав по Харкову та області. Як ми вже повідомляли, у Харкові лунали вибухи. За словами мера міста Ігоря Терехова, звуки були чутні з околиць, за межами міста.
Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.