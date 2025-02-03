Рашисти могли обезголовити українського воїна: особу загиблого попередньо встановили
Росіяни поширюють у мережі фото з відтятою головою українського захисника. Особу загиблого захисника попередньо встановили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова в Telegram.
“Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління секретаріату уповноваженого попередньо вдалося встановити особу загиблого”, – зазначив Добросердов.
За його словами, про це поінформували Нацполіцію, щоб встановити контакт з родичами військового. Поліція проведе необхідні слідчі дії для з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей.
Водночас Добросердов поінформував Офіс генпрокурора про чергове грубе порушення норм міжнародного права з боку росіян.