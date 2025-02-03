Рашисти могли обезголовити українського воїна: особу загиблого попередньо встановили

Росіяни поширюють у мережі фото з відтятою головою українського захисника. Особу загиблого захисника попередньо встановили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова в Telegram.

Він розповів, що фото з відтятою головою українського воїна поширюють ворожі інформаційні ресурси.