Рашисти влучили дроном в автомобіль у Запорізькій області: є загибла та поранені

Російські окупаційні війська впродовж всієї ночі обстрілювали село Приморське Запорізької області, а вранці 11 січня влучили безпілотником в автомобіль, у якому перебували п’ятеро людей.

Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Унаслідок дронової атаки 47-річна жінка дістала травми, несумісні з життям. Ще четверо людей постраждали: двоє чоловіків віком 46 і 60 років та 48-річна і 52-річна жінки. Поранені нині перебувають у медичному закладі. Федоров вказав, що один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані.

За добу армія РФ завдала 377 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ударів по Запоріжжю чоловік та жінка дістали поранення. // Дзеркало тижня