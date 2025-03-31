Рашисти застосовують боєприпаси з хімречовинами на Куп’янському напрямку

Ворог застосовує скиди з отруйними речовинами.

На Куп’янському напрямку путінська армія почала застосовувати скиди з отруйними речовинами.

Про це повідомляє очільник Центру дезінформації при Міноборони України Андрій Коваленко.

“Росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку”, — каже військовий і додає, що фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни.

“Звичайні терористи, якими завжди були”, — резюмує Коваленко.

У грудні 2024 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 434 випадки застосування хімічних боєприпасів росіянами.

Восени минулого року Британія оголосила про додаткові санкції проти Росії за використання хімічної зброї проти українських військових.

Від початку широкомасштабного вторгнення підтверджено понад 6 900 випадків застосування російськими військами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини.

LB.ua