Рашисти застосовують боєприпаси з хімречовинами на Куп’янському напрямку

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Ворог застосовує скиди з отруйними речовинами.

На Куп’янському напрямку путінська армія почала застосовувати скиди з отруйними речовинами.

Про це повідомляє очільник Центру дезінформації при Міноборони України Андрій Коваленко.

“Росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку”, — каже військовий і додає, що фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни.

“Звичайні терористи, якими завжди були”, — резюмує Коваленко.

  • У грудні 2024 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 434 випадки застосування хімічних боєприпасів росіянами.
  • Восени минулого року Британія оголосила про додаткові санкції проти Росії за використання хімічної зброї проти українських військових.
  • Від початку широкомасштабного вторгнення підтверджено понад 6 900 випадків застосування російськими військами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини.

LB.ua

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