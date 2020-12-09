Разоблачена группа российско-украинских IT-мошенников, жертвой которой стали десятки известных компаний и стартапов во всем мире, — СМИ

Аферисты с российско-украинскими корнями обманом и хитростью внедрялись в компании и годами получали деньги ни за что, при этом воруя данные, — передает PRESS CENTER со ссылкой на расследование портала Антикор.

Как сообщают авторы материала, убытки от их деятельности только по выявленным фактам уже превысили 20 миллионов долларов США. Среди жертв мошенников — десятки компаний из стран СНГ, Европы и Северной Америки. Также сильно пострадала репутация многих профессиональных HR, хедхантеров и топ-менеджеров, вовремя не заметивших явные признаки мошенничества.

Похоже, катализатором разоблачения стал недавний скандал с утечкой конфиденциальных данных в одной из крупнейших IT-компаний Украины – SoftServe, которая якобы подверглась хакерской атаке.

Как предполагают авторы расследования, «в пострадавшей компании работали члены недавно разоблаченной «волчьей стаи» международного интернет-афериста Сергея Шиндера».

Фото с портала Антикор

Речь идет о созданном уроженцем России Сергеем Асаелем Шиндером (Serguey Asael Shinder) «международном кооперативе программистов», который специализировался на « суб-аутсорсинге без ведома нанимающих компаний ».

В расследовании отмечается, что данный субъект ловко воспользовался ситуацией кадрового дефицита хороших программистов на динамично растущем рынке айти-услуг. Как выяснилось, он активно нанимался в несколько корпораций одновременно, а также проталкивал на высокооплачиваемые IT-вакансии своих людей. Таким образом ловкий делец мог несколько месяцев удаленно «работать» одновременно в десятке компаний в разных уголках мира, получая везде немалую зарплату. В то же время работу как таковую он тайно делегировал так называемым «программистам-рабам», готовым работать за крохи.

«Динамика спроса на программистов была так высока, что наниматели часто напрочь игнорировали минимально разумные меры безопасности. Например, предоставляли доступ к внутренним корпоративным системам, серверам и репозиториям с исходным кодом ПО нанимателя без сколько-нибудь серьезной проверки истории прошлого нанимаемого программиста. Дальше больше – наниматели практически никогда не контролировали, кто именно работает на проекте», — говорится в расследовании.

Но самое печальное для нанимателей заключалось в том, что, по утверждению журналистов, «схема Шиндера» была заточена не на выполнение задач бизнеса, а на создание видимости работы и выкачивание как можно большего количества денег в течение как можно большего времени. При этом, сама работа обычно никогда и близко не доводилась до конца.

Таким образом, говорится в расследовании, «группа Сергея Шиндера смогла более 10-ти лет успешно обманывать компании по всей Европе и Северной Америке». Как выяснили журналисті издания, в числе жертв якобі оказались такие гиганты как ВТБ Банк, Fidelity, Virgin Media, KLM, Kuoni, Ford, Symantec, Fujitsu, Deutsche Post, Three, Tesco Mobile, Liberty Global и десятки других известных брендов.

В расследовании, построенном на свидетельствах и жалобах обманутых HR и менеджеров корпораций, потерпевших громадные убытки, детально исследуются и описываются методы, уловки и приемы работы кооператива Шиндера. Указывается, что верхушку организации, кроме босса, составляли его жена, а также трое подельников — уроженцы Украины, России и Финляндии.

Также, в материале прослеживается незавидная роль так называемых IT-«рабов» – преимущественно молодых программистов, «которые, в основном за посулы, обещания роста и будущего материального благополучия, трудились на благо системы пока хватало сил и терпения».

В статье отмечается, что большинство пострадавших компаний боятся открытой конфронтации с мошенниками, так как опасаются за репутацию и сохранность своих данных.

Так, в случае каких-то подозрений или обвинений в мошенничестве «Шиндер мог сыграть как обиженную «жертву произвола», с которой несправедливо обошлись бессердечные капиталисты, так и превратиться в опасного скандалиста, который угрожал фирме судебными разбирательствами за якобы невыполнение условий контракта». Также, по утверждению обманутых компаний, нередко применялись угрозы публикации исходного кода ПО в открытом доступе.

В материале приводится ряд советов от пострадавших компаний для HR, рекрутеров, сорсеров, топ-менеджеров, как не попасться на удочку подобных мошенников.

В настоящее время продолжаются разоблачения и сбор фактов из пострадавших компаний, появляются все новые и новые подробности.

Также отмечается, что источники расследователей в правоохранительных органах подтвердили, что в отношении членов подпольной организации Шиндера уже поступил ряд международных запросов о правовой помощи от иностранных следственных органов.