Реальне покарання отримав водій, який намагався перекласти вину за смертельне ДТП на загиблого

За принципової позиції обласної прокуратури Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 45-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України), та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

За даними слідства, на початку грудня 2020 року троє чоловіків, рухаючись на автомобілі «ВАЗ 2107», полювали в полі, розташованому в с. Домаха Лозівського району. Водій, рухаючись зі швидкістю 70-80 км/год, здійснив поворот ліворуч, після чого втратив контроль над транспортним засобом і допустив перекидання автомобіля. Один з пасажирів, 26-річний чоловік, від отриманих травм помер на місці події.

Під час досудового розслідування водій та інший пасажир намагалися переконати слідство, що за кермом знаходився потерпілий, який порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого сталася ДТП і він помер від отриманих травм. Проте слідством було встановлено, хто саме перебував за кермом на момент аварії.

Відразу після винесення вироку засудженого взято під варту із зали суду.

Вирок суду наразі не набрав чинності, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури