Реальний термін покарання отримав чоловік, який вчинив розбійний напад на 10-річну дитину

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Кропивницьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора на вирок суду першої інстанції стосовно 20-річного мешканця м. Знам’янки, який вчинив напад на 10-річного хлопчика призначивши йому покарання  у виді  трьох років позбавлення волі (ч. 1 ст. 187 КК України).

Подія мала місце у лютому  2020 року  в м Кропивницький. Чоловік, у під’їзді багатоповерхівки, погрожуючи дитині ножем та застосуванням  фізичного насильства,  вимагав  грошові кошти. Оскільки грошей у хлопчика не було  заволодів його мобільним телефоном.

Кіровським районним  судом обвинуваченого було визнано винним  у скоєному нападі поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя потерпілого, тобто за ч. 1 ст. 187 КК України  та засуджено до покарання у виді 4 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття  покарання з іспитовим строком 2 роки (умовно).

Ювенальний прокурор, який підтримував публічне обвинувачення по цій справі, не погодився з призначеним покаранням  та подав на вказаний вирок апеляційну скаргу. Прислухавшись до доводів прокурора, судом апеляційної інстанції ухвалено новий вирок – обвинуваченого засуджено  до реального терміну покарання — 3-х років позбавлення волі без застосування ст. ст. 75, 76 КК України.

Чоловіка взято під варту в з залі суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

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