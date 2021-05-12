Реальний термін покарання отримав чоловік, який вчинив розбійний напад на 10-річну дитину

Кропивницьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора на вирок суду першої інстанції стосовно 20-річного мешканця м. Знам’янки, який вчинив напад на 10-річного хлопчика призначивши йому покарання у виді трьох років позбавлення волі (ч. 1 ст. 187 КК України).

Подія мала місце у лютому 2020 року в м Кропивницький. Чоловік, у під’їзді багатоповерхівки, погрожуючи дитині ножем та застосуванням фізичного насильства, вимагав грошові кошти. Оскільки грошей у хлопчика не було заволодів його мобільним телефоном.

Кіровським районним судом обвинуваченого було визнано винним у скоєному нападі поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя потерпілого, тобто за ч. 1 ст. 187 КК України та засуджено до покарання у виді 4 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки (умовно).

Ювенальний прокурор, який підтримував публічне обвинувачення по цій справі, не погодився з призначеним покаранням та подав на вказаний вирок апеляційну скаргу. Прислухавшись до доводів прокурора, судом апеляційної інстанції ухвалено новий вирок – обвинуваченого засуджено до реального терміну покарання — 3-х років позбавлення волі без застосування ст. ст. 75, 76 КК України.

Чоловіка взято під варту в з залі суду.

Кіровоградська обласна прокуратура