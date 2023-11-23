Реформа поліції в дії: красти стало легше та безпечніше … якщо ти поліцейський чин

Колишній керівник Департаменту управління майном Нацполіції Іван Наумов, якого у 2020-му звільнили з органів після розслідування Bihus.Info про роботу відпочинкового комплексу його родини під час карантину, після звільнення почав ще активніше обростати дорогими активами. Такі витрати не є співмірними з офіційними доходами експоліцейського та його родини. Про це йдеться в сюжеті Олексія Ярильченка на каналі Bihus.Info.

Іван Наумов неодноразово фігурував у розслідуваннях Bihus.Info. Журналісти раніше вже розповідали про те як Наумов під час роботи в Нацполі користувався автівками, записаними на його оточення, про відкриття родинного заміського комплексу відпочинку NAVY, яким нібито опікувався син-підліток поліцейського, і про роботу цього закладу під час карантинних обмежень. Після останньої історії, попри те, що Наумов свою причетність до закладу спростовував, його звільнили з Нацполу.

Втім, звільнення поліцейського, схоже, позитивно відобразилося на фінансовому стані його родини. Поруч з парканом комплексу відпочинку у травні 2022-го розпочалося нове будівництво. Це елітне котеджне містечко NAVY Village, де на 20 гектарах землі на узбережжі обвідного каналу у Вишгородського районі Київщини має зрости готельний комплекс, СПА, пірс для яхт, та 75 новеньких котеджів. Останні зараз вже з’явилися у відкритому продажі, ціни коливаються від 12 до 23 мільйонів гривень.

Журналісти під виглядом потенційних покупців приїхали на будівництво. Екскурсію майбутнім котеджним містечком для них провів сам Іван Наумов, який називав себе власником цього об’єкту та хизувався мільйонними витратами на облаштування території. Цікаво, що дозволи на проведення будівельних робіт на цих земельних ділянках, за інформацією Державної інспекції архітектури та містобудування України, відсутні.

Також Наумов розповів про зв’язки з місцевою владою, яка нібито має допомогти обмежити доступ на пляж для не мешканців котеджного містечка. Вона, до слова, вже сприяла розвитку приватного бізнесу Наумових. Так, Вишгородська районна військова адміністрація, попри заборону навігації на водоймах на період повномасштабного вторгнення, видала дозвіл приватній компанії на проведення навчально-тренувальних занять для підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань з вейкборду. В дозволі зазначено, що виходи на воду можуть відбуватися винятково з території комплексу NAVY, власником якого значиться син Івана Наумова, а директором віднедавна – сам колишній поліцейський.

При цьому на сторінках NAVY в соцмережах відсутня інформація про спортивні запливи. Натомість тут є інформація про можливість за гроші взяти катер в оренду для приватних занять з вейкборду. Інформація проілюстрована світлинами і відео з водного відпочинку гостей комплексу.

Крім цього, Наумов продовжує користуватися тепер вже іншими елітними автомобілями. Кілька місяців тому Наумов отримав довіреність на користування Aston Martin DBX 2021 року випуску. Це одна з найдорожчих автівок, яку можна купити в Україні. Її вартість нині стартує від 6 мільйонів гривень і загалом таких авто лише кілька десятків на всю країну.

Коштовне авто перебуває у власності Олега Кошеля – давнього друга та соратника Івана Наумова, чиїм іншим автомобілем Наумов користувався ще під час роботи в Нацполі. Попри те, що дороге авто куплене навесні 2023-го, нещодавно його виставили на продаж. На опублікованих фотографіях з оголошення можна впізнати подвір’я будинку Івана Наумова, а на одному з фото видно геолокацію автівки, яка співпадає з тим же будинком.

Сам Наумов пояснив, що автівка йому не належить.

“Олег Володимирович його продає. Я знаю, що машина його, вона була ним придбана. Він мені не належить. А де він? Я просто ці фотографії не бачив. Де вона була сфотогрофована: у мене, чи не у мене я сказати не можу. – пояснив Іван Наумов.

Окрім цього, журналісти помітили, що Наумов також регулярно користується MERCEDES-BENZ GLC 43 2020 року випуску. Така автівка зараз коштує близько 60 тисяч доларів. Авто записане на колишню дружину експоліцейського.

Ще одна автівка належить Миколі Наумову – сину колишнього завгоспа. У 2021 юнак придбав Tesla model 3 2019, яка в середньому коштує від 25 до 30 тисяч доларів. Сам Микола нині навчається в США.

За даними журналістів, доходи самого Івана Наумова, його сина та товариша Олега Кошеля за останні роки не є співмірними з витратами і набутими активами. Наумов же не пояснював журналістам походження статків, назвавши себе звичайним пенсіонером, який шукає можливості заробити:

“На сьогоднішній день я бачу любий законний спосіб заробити. Я як пенсіонер, звичайно це важливо. І мені треба годувати мою сім’ю. Тому розумієте: будівництво, продаж земельних ділянок, все рівно. Все що є в межах, так сказать, діючого офіційного законодавства. Воно ж не заборонено займатися, заробляти кошти. Те що є припущення звідки воно, слухайте є компетентні органи.”, – заявив експоліцейський.