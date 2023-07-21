Рейдерське захоплення автостоянок та гаражних кооперативів у столиці: повідомили про підозру 15 членам злочинної організації
Встановлена причетність підозрюваних до шести епізодів злочинної діяльності.
Організував діяльність злочинної групи, яку викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та Офісом Генерального прокурора, 34-річний мешканець столиці.
До протиправної діяльності фігурант залучив інших співучасників, дії яких особисто контролював та координував. Учасники угруповання займалися незаконним відчуженням майна київських кооперативів: автогаражів і стоянок для транспорту.
Оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та спецпризначенців ДСР провели 50 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях і транспортних засобах.
Окрім цього, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано та повідомлено про підозру лідеру злочинної організації та її 14 учасникам.Tweet