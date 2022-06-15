Рейдерське захоплення майна іноземного інвестора вартістю понад ₴325 млн.: повідомлено підозру колишньому керівнику фірми

Ексдиректор фірми, розташованої на території Чернівецької області, підробив документи та продав майно іноземного підприємства. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено в розшук. Затримали фігуранта на Вінниччині.

Слідчі ГСУ Нацполіції задокументували факт незаконної діяльності колишнього керівника підприємства, створеного на території України іноземним інвестором. Зокрема 44-річний чоловік, який був звільнений із посади директора цього підприємства, підробив довіреність щодо представлення інтересів фірми та незаконно продав майно вартістю 325,5 млн грн.

У ході проведення досудового розслідування поліцейські вилучили документацію та інші речові докази, які вказували на причетність фігуранта до вчинення вказаного злочину. Аби уникнути відповідальності, зловмисник почав переховуватися від слідства.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, використовуючи можливості Департаменту кримінального аналізу Нацполіції, установили місце перебування розшукуваного та затримали його спільно з працівниками кримінальної поліції Вінниччини. Зловмисник переховувався у віддаленому селі Вінницької області.

Печерським районним судом м. Києва за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн. Наразі під час досудового розслідування збитки, завдані іноземному інвестору, відшкодовані в повному обсязі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України, тривають. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління Нацполіції)