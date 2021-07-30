Рейдерське захоплення майна товариства – на Полтавщині судитимуть учасників організованої групи

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи за рейдерське захоплення та привласнення майна сільськогосподарського товариства шляхом підробки офіційних документів, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року колишні керівники одного із сільгосптовариств Полтавської області разом зі спільниками на підставі підробленої довіреності від імені нинішнього власника цього підприємства склали та підписали акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства на користь новоствореної ними юридичної особи. У подальшому на підставі цих документів в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців приватний нотаріус здійснив перереєстрацію товариства. Таким чином, учасники організованої злочинної групи протиправно заволоділи майном підприємства, спричинивши понад 173 млн грн збитків.

Також у квітні 2021 року обвинувачені намагалися організувати рейдерське захоплення товариства, однак протиправні дії припинили правоохоронці.

Обвинувальний акт направлено до суду стосовно колишніх директорів, матеріали щодо їхніх спільників виділені в окреме провадження.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури