Рекомендація щодо кібератак за допомогою ресурсів хмарних провайдерів

Окрім воєнної агресії, Росія постійно атакує українські та європейські інтернет-ресурси. Кіберзлочинці здійснюють DDoS-атаки на вебсторінки, щоб запобігти поширенню реальних новин по всьому світі та серед російського населення також.

Розсилка спаму, сканування портів, Denial-of-service (DoS) атаки, спроби вторгнення, хостинг забороненого контенту (також Російська пропаганда) та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення є діяльністю, що потребує потужних ресурсів, які є у найбільших хмарних провайдерів. Проте, використання хмарних сервісів у злочинних цілях недопустиме за правилами компаній.

Якщо Ви помітили підозрілу, шкідливу кіберактивність, негайно повідомите про це хмаровому провайдеру, на якому вона може бути розміщена.

Посилання за якими можна повідомити про зловживання хмарним сховищем:

AWS

GCP

Azure

CloudFlare