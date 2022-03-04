Рекомендація щодо кібератак за допомогою ресурсів хмарних провайдерів

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Окрім воєнної агресії, Росія постійно атакує українські та європейські інтернет-ресурси. Кіберзлочинці здійснюють DDoS-атаки на вебсторінки, щоб запобігти поширенню реальних новин по всьому світі та серед російського населення також.

Розсилка спаму, сканування портів, Denial-of-service (DoS) атаки, спроби вторгнення, хостинг забороненого контенту (також Російська пропаганда) та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення є діяльністю, що потребує потужних ресурсів, які є у найбільших хмарних провайдерів. Проте, використання хмарних сервісів у злочинних цілях недопустиме за правилами компаній.
На зображенні може бути: текст
Якщо Ви помітили підозрілу, шкідливу кіберактивність, негайно повідомите про це хмаровому провайдеру, на якому вона може бути розміщена.
Посилання за якими можна повідомити про зловживання хмарним сховищем:
AWS
GCP
Azure
CloudFlare
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