Реконструкція медзакладу зі збитками на понад 4,2 млн грн: поліція Київщини оголосила підозру директорці лікарні

Керівниця лікувального закладу необґрунтовано завищила вартість устаткування для відділення екстреної медичної допомоги. Їй загрожує до 5 років ув’язнення.

Між службовою особою та переможцем тендеру був укладений договір підряду, відповідно до якого передбачалася реконструкція частини приміщень однієї із лікарень Бориспільського району під відділення екстреної медичної допомоги.

Підозрювана підписала відповідну документацію для перерахування товариству бюджетних коштів. За результатами проведення експертиз, вартість медичного обладнання завищена на понад 4,2 мільйона гривень.

За фактом службової недбалості за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Київської області