Реконструкція музею «Київська фортеця» – підрядника підозрюють у заволодінні майже ₴900 тис.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директорці приватного товариства у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у період 2020-2021 років директоркою приватного товариства укладено договори з НІАМ «Київська фортеця» на проведення протиаварійних робіт Башти № 4 музею, яка є пам’яткою містобудування та архітектури національного значення.

Одним з елементів реставрації була заміна покрівельного матеріалу вказаної башти із загальною вартістю листів покриття в сумі 1,4 млн гривень

Підозрювана внесла в акти виконаних робіт завідомо завищені суми витрат на вказані листи покриття, маскуючи це під виглядом начебто готового покрівельного матеріалу, хоча фактично листи збирались в єдину конструкцію на будівельному об’єкті, на що окремо було виділено гроші.

Під час слідства проведено хімічну, будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи якими встановлено завищення вартості вказаних листів покриття в розмірі майже 900 тис. гривень.

Зазначимо, що в цьому ж провадженні вже повідомлено про підозру в розтраті коштів директорці музею “Київська фортеця”.

Київська міська прокуратура