Реконструкція Шулявського мосту: суд вирішив, що підрядник повинен повернути мільйярд в держбюджет

За кілька років вартість проєкту зросла в рази.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури щодо стягнення до держбюджету понад 1 млрд грн із переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу, а саме з ТОВ “Північно-український будівельний альянс”. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Відповідно до повідомлення, 4 червня 2024 року суд погодився з аргументами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.

Нагадаємо, що ще у 2019 році Антимонопольним комітетом було визнано, що переможець торгів і ще одне товариство вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії (діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагались між собою).

«За матеріалами Національного антикорупційного бюро України Київською міською прокуратурою було встановлено, що товариство, яке визнано переможцем у відкритих торгах із закупівлі за кошти місцевого бюджету робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва порушило законодавство у сфері економічної конкуренції», – йдеться у повідомленні.

Повідомлялось, що на самому початку будівництва вартість робіт становила 599 млн грн. Згідно з проєктом реконструкції від жовтня 2019 року, ремонт коштував 1,05 млрд грн. Вартість, розрахована за цінами кінця березня 2020-го, становила вже 1,99 млрд грн. Відповідно до даних Київської міської військової адміністрації, на кінець травня вартість проєкту реконструкції Шулявського шляхопроводу до 2,45 млрд грн (в чотири рази). // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ