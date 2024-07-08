Рекорд з гнучкості побив порушник, якого наречена везла через кордон… у спинці автокрісла (фото)
Харківʼянка вирішила приховати свого нареченого за спинками задніх сидінь Мерседеса. Аби все виглядало максимально правдиво – посадила позаду ще й бабусю з мамою.
Така картина постала перед очима прикордонного наряду у пункті пропуску з Румунією. Водійка, напевно, сподівалася, що її чоловіка не розгледять поміж спідниць її родичок.
Сподівання виявилися марними. Ба більше, тепер за спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка чекає адмінвідповідальність, а от його коханій – кримінальна.
Державна прикордонна служба УкраїниTweet