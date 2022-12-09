Ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП) повідомили про підозру у здійсненні антиукраїнської діяльності

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала «тези» кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Тернопільської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури.

Служба безпеки України