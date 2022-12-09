Ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП) повідомили про підозру у здійсненні антиукраїнської діяльності

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Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

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Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала «тези» кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Тернопільської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури.

Служба безпеки України

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