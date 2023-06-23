Ремонт дороги зі збитками у майже ₴300 тис. — директор ТОВ підозрюється у заволодінні бюджетними коштами

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у лютому 2020 року державним підприємством проведено процедуру публічних закупівель щодо поточного ремонту автомобільної дороги Куп’янськ-Кругляківка. Переможцем відкритих торгів було визнано ТОВ, з яким у подальшому і було укладено відповідний договір.

Директор ТОВ-підрядника, аби збагатитися за рахунок держбюджету, достовірно знаючи, що роботи виконані лише частково, вніс до офіційних документів недостовірні відомості, завищивши обсяг і вартість виконаних робіт.

На підставі актів приймання виконаних робіт, наданих підозрюваним, на рахунок ТОВ перераховано майже 300 тис. грн бюджетних коштів за роботи, які не були фактично проведені.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура