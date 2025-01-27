Ремонт підпірної стінки у парку «Позняки» зі збитками у майже ₴900 тис. – повідомлено про підозру підприємцям та посадовцю КО «Київзеленбуд»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів керівниці приватної фірми, її чоловіку – засновнику цієї фірми та колишньому заступнику начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що КО «Київзеленбуд» та підприємиця уклали договір на проведення капітального ремонту і реставрації підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі міста Києва.

Встановлено, що під час проведення цих робіт ціни на окремі будівельні матеріали були завищені, деякі роботи не відповідали проєктно-технічній документації, крім того, за певні роботи заплатили двічі.

Таким чином сума збитків, завданих бюджету столиці, становить майже 900 тис. гривень.

Трьом особам повідомлено про підозру.

Зазначимо, що вказана підрядна організація фігурувала в сюжеті журналіста «Української правди» Михайла Ткача «Волонтер на Ламборгіні», як компанія, що майже без конкурентів виграє тендери на десятки мільйонів гривень на ремонтні роботи у столиці.

Ці ж троє фігурантів є підозрюваними у кримінальному провадженні про встановлення ліхтарів у сквері на Троєщині у 5 разів дорожче їх ринкової ціни зі збитками для бюджету столиці у понад 600 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури