Ремонт шкільної вентиляції зі збитками на ₴600 тисяч повідомлено про підозру директору підрядної організації

Зловмисник вніс неправдиві відомості до офіційних документів й таким чином заволодів бюджетними коштами. Згідно санкції інкримінованих статей, фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили схему розкрадання бюджетних коштів, під час здійснення ремонту в закладі освіти.

Правоохоронці встановили, що між службовими особами Управлінням освіти Святошинської РДА та директором приватного підприємства було укладено договір на проведення поточного ремонту вентиляційної системи однієї зі шкіл району. Надалі підрядник при складанні звітних документів, вніс завідомо неправдиві відомості, у яких суттєво завищив ціни на використані матеріали та обладнання, внаслідок чого, на рахунок його підприємства було безпідставно перераховано близько 610 тисяч гривень бюджетних коштів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 191 – заволодіння бюджетними коштами, ч.1 ст. 366 – внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації Києва