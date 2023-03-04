Ремонт столичних теплових пунктів зі збитками майже у ₴8 млн. – судитимуть злочинну групу з посадовців РДА, підрядників та посередників

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння бюджетними коштами організованою групою з числа посадовців Шевченківської РДА, керівників підрядних організацій та фірм-посередників (ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, організована група у складі семи осіб, а саме: керівника одного з управлінь Шевченківської РДА, чотирьох керівників підприємств та двох засновників суб’єктів підприємницької діяльності налагодили механізм заволодіння бюджетними кошами.

Так, одне з управлінь Шевченківської РДА уклало ряд договорів з підприємствами щодо виконання вищевказаних робіт з капітального ремонту та модернізації модульних індивідуальних теплових пунктів (ІТП) житлових будинків на території району.

При цьому, вартість поставленого підприємствами обладнання майже втричі перевищувала ціну даних модулів ІПТ у виробника продукції, а роботи з ремонту об’єктів проводилися не в повному обсязі.

Отримані за рахунок штучного збільшення вартості обладнання та обсягів робіт кошти учасники організованої групи використовували на свою користь.

Згідно висновків експертизи, вказаними діями завдано збитки територіальної громаді міста Києва на суму близько 8 млн грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура