Ремонт тепломережі Троєщини з «націнкою» для бюджету понад ₴900 тис. — оголошено про підозру начальниці відділу КП «Київтеплоенерго» 

Службову недбалість посадовці задокументували слідчі Подільського управління поліції спільно з оперативниками УСР у місті Києві та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2023 року комунальним підприємством виконавчого органу Київради (КМДА) було укладено договір із приватною фірмою щодо усунення пошкоджень на теплових мережах, розташованих у мікрорайоні «Троєщина». Для виконання вказаних робіт з міського бюджету було виділено близько 9,4 млн гривень.

В рамках цього договору, підозрювана, яка обіймає посаду начальника одного з відділів, не здійснила належний моніторинг цін на будівельні матеріали та погодила підряднику кошторисну документацію, цінова пропозиція якого була значно вищою ніж наявні на ринку пропозиції.

Так, згідно із висновком судових експертиз, на закупівлі асфальтобетону і щебенево-піщаних сумішей комунальне підприємство переплатило понад 910 тисяч гривень.

Слідчі оголосили жінці про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам — ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Розслідування триває, підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва