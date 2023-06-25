Ремонт у дитячому садку зі збитками майже у ₴2 млн. – у службовій недбалості підозрюють директора ПП

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у серпні 2022 року Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому та приватне підприємство з Полтавського району уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі одного з дошкільних навчальних закладів Полтави.

Відповідно до умов договору підприємство за бюджетні кошти зобов’язувалося якісно відремонтувати дах, однак у подальшому не дотрималося проєктної документації, будівельних норм, графіка виконання робіт тощо.

Як наслідок, після часткового демонтажу покрівлі через атмосферні опади відбулося пошкодження приміщення, в якому проживали внутрішньо переміщені (евакуйовані) особи.

За висновком будівельно-технічної експертизи, вартість ремонтно-відновлювальних робіт (сума завданої матеріальної шкоди Полтавській територіальній громаді) становить майже 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Слідчі дії здійснюються відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури