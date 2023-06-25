Ремонт у дитячому садку зі збитками майже у ₴2 млн. – у службовій недбалості підозрюють директора ПП
За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, у серпні 2022 року Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому та приватне підприємство з Полтавського району уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі одного з дошкільних навчальних закладів Полтави.
Відповідно до умов договору підприємство за бюджетні кошти зобов’язувалося якісно відремонтувати дах, однак у подальшому не дотрималося проєктної документації, будівельних норм, графіка виконання робіт тощо.
Як наслідок, після часткового демонтажу покрівлі через атмосферні опади відбулося пошкодження приміщення, в якому проживали внутрішньо переміщені (евакуйовані) особи.
За висновком будівельно-технічної експертизи, вартість ремонтно-відновлювальних робіт (сума завданої матеріальної шкоди Полтавській територіальній громаді) становить майже 2 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Слідчі дії здійснюються відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Полтавської обласної прокуратуриTweet