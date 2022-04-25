Репости на підтримку РФ та «спецоперації» на території України: повідомлено про підозру колаборанту

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області спільно з сектором дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за матеріалами Лозівського МРВ Управління СБУ в Харківській області викрито 46-річного чоловіка на колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Красноградщини на своїй сторінці у соціальній мережі поширював відео на підтримку дій та рішень країни-агресора на території України.

Меседж репостів: повне заперечення злочинних дій російських окупантів та підтримка так званої «спецоперації», яку проводить РФ.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом колаборційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Харківська обласна прокуратура