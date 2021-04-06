Рецидивист, убивший в Вознесенске подростка, провел за решеткой почти половину жизни

30-летний рецидивист, убивший 4 апреля подростка в Вознесенске, провел за решеткой в колонии 13 лет. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, подозреваемый более 13 лет провел за решеткой за умышленное убийство, которое совершил в 14 (в тюрьму отправился в 16 лет), а также за нанесение тяжких телестных, которые привели к смерти. Второй эпизод появился уже во время того, как мужчина отбывал наказание в колонии.

«Отсидев» от «звонка до звонка» (с пересчетом по «Закону Савченко») оно вышло из мест лишения свободы 19 марта 2021 года. Две недели находясь на свободе, приехал в Вознесенский район и начал подыскивать себе «банду», которым рассказывал сказки о «блатном» мире и своих годах за решеткой», — написал Шайхет в Facebook.

4 апреля подозреваемый, будучи пьяным, пришел к местному магазину и размахивая ножом цеплялся к посетителям.

— Он заметил парня, подошел к нему и ударил ножом прямо в сердце. Парень скончался на месте. Потом подозреваемый покинул место происшествия и стал скрываться у своих новых знакомых. В 5 утра его нашли, — рассказал Шайхет.

Новости N