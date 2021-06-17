Рецидивісти налагодили «наркобізнес» на території Бучанської виправної колонії

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно учасників злочинної групи за обвинуваченням у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, на початку грудня було припинено злочинну діяльність групи осіб, які налагодили «наркобізнес» на території Бучанської виправної колонії. Встановлено, що раніше судимі місцеві мешканці, забезпечували систематичне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію виправної колонії шляхом так званих «перекидів» через стіни виправної установи. В подальшому засуджені розподіляли між собою заборонені речовини та реалізовували їх за окрему плату серед інших осіб, що відбувають покарання у вказаній установі.

В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання постачальників та у виправній колонії було виявлено та вилучено канабіс, метадон, шприци, мобільні телефони, «чорнові» записи, зброю та набої до неї.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт щодо усіх учасників угруповання скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУ НП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

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