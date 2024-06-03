Рецидивіст, який зґвалтував 63-річну жінку відправиться за ґрати ще на 9 років

Злочин стався 24 лютого у Гайсинському районі. 40-річний чоловік проник, через вікно до будинку одинокої жінки та, застосовувавши силу й погрози, зґвалтував її. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Досудовим розслідуванням встановлено, чоловік тричі відбував покарання за розбій й зґвалтування, за що провів у місцях позбавлення волі 13 років. Влітку минулого року він вийшов із виправної колонії.

Наприкінці лютого 2024 в одному з населених пунктів Гайсинського району зловмисник знову вчинив злочин – посягнув на статеву та особисту недоторканість 63-річної пенсіонерки, знаючи, що остання проживає сама. Застосовувавши силу й погрози, він повалив її на підлогу та зґвалтував, після чого втік з місця події.

Фігуранта розшукали оперативники карного розшуку у сусідньому селі, одразу після того, як потерпіла наважилась розповісти про злочин поліції.

Днями Теплицький районний суд Вінницької області виніс вирок 40-річному чоловіку, який вчинив тяжкий злочин.

Обвинувачений свою провину визнав повністю.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав фігуранта винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162 КК України (незаконне проникнення до житла особи), ч. 2 ст. 152 КК України (Зґвалтування) та призначив йому остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 9 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області