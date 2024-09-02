Рецидивіст з Чернігівського СІЗО поширював злочинний вплив та керував вчиненням злочинів
Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Ніжинського району за фактами встановлення та поширення злочинного впливу, втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту, крадіжки та вимагання (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).
За даними слідства, обвинувачений, перебуваючи в Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» та будучи неодноразово судимим за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, поширив злочинний вплив у слідчому ізоляторі та на території Чернігівської області.
У період з серпня 2023 року по березень 2024 року він організував вчинення ряду злочинів, залучивши п’ятьох осіб, які перебували на волі, в тому числі неповнолітнього.
Так, за вказівками організатора, четверо спільників проникли у домоволодіння ніжинця та викрали понад 1,5 тис. колекційних монет , які у подальшому планували продати та розділити отримані кошти між собою.
Крім цього, зловмисник через месенджер «Whats App», шляхом погроз застосування фізичного та психологічного насильства вимагав 2,5 тис. доларів США в якості виплати неіснуючого боргу.
Також слідством встановлено, що за попередньою змовою з обвинуваченим здійснювалося придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – канабісу з метою його подальшого збуту на території Ніжинського району.
За вчинене чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років.
Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратуриTweet