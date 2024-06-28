Рецидивіст з СІЗО на на Житомирщині ошукав українців більше ніж на пів мільйона гривень

Встановлено, що від дій 32-річного засудженого постраждали понад 30 жителів різних областей України. Перебуваючи у СІЗО, він телефонував з власного мобільного, обманом отримуючи у громадян конфіденційну інформацію для доступу до їх рахунків або ж спонукав співрозмовників вчиняти перекази коштів у мобільному банкінгу.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області з’ясували, що 32-річний житель Київщини раніше був неодноразово засуджений. Останній раз – у лютому 2023 – за завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень, та нині перебуває у слідчому ізоляторі однієї з виправних установ на Житомирщині.

Вже відбуваючи покарання, він розпочав нову протиправну діяльність. Для цього чоловік телефонував жителям різних регіонів України та називався працівником банку. Він повідомляв абонентам, що на їх рахунки надійшли виплати від сервісу фінансової установи, а для отримання коштів нібито необхідно було вчинити певні дії у банківському мобільному додатку.

Довірливі співрозмовники дотримувались вказівок, наданих їм «менеджером банку», а в результаті втрачали власні кошти. Подекуди кількість проведених фінансових операцій, вчинених одним потерпілим під «шахрайським супроводом», сягала десяти.

Ще у низці випадків чоловік виманював у громадян відомості про номери їх банківських карток та пін-коди, а потім самостійно вчиняв перекази на власну користь.

Збитки, завдані потерпілим, коливаються від 900 до майже 115 000 гривень. А загальна сума, яку виманив ув’язнений, становить понад 503 тисячі гривень.

У лютому 2024 поліцейські, за сприяння працівників оперативного підрозділу установи, припинили злочинну діяльність чоловіка. Слідчі за супроводу оперативників Управління карного розшуку ГУНП області провели обшук у приміщенні, де утримувався засуджений. У результаті вилучили засіб зв’язку, сім-карти мобільних операторів, чорнові записи.

Крім того, за клопотанням слідчих, було накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках, які використовував підозрюваний, з метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків потерпілим.

Тож зібравши необхідні докази та свідчення, отримавши результати судових експертиз, слідчі інкримінували чоловікові заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України). Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура. Нині матеріали скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області