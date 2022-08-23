Рецидивіста, обвинуваченого у вбивстві трьох людей, засуджено до довічного позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурора Тернопільської обласної прокуратури суд призначив найсуворіше покарання у виді довічного позбавлення волі раніше судимому уродженцю м. Тернополя, обвинуваченому у вбивстві трьох людей (п. 12, 13, ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурор довів у суді, що обвинувачений разом із товаришем, розпиваючи спиртні напої, на початку червня 2018 року вбили 2 спільників по застіллю, а через кілька днів рецидивіст позбавив життя й співучасника злочину.

Після скоєння вбивств чоловік упродовж кількох місяців переховувався у закинутих приміщеннях та лісах Тернопільщини, а коли з’явився у м. Тернополі, його затримали працівники патрульної поліції.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури