Рецидивіста з Одещини вкотре засуджено за хуліганство та погрозу вбивством

За скоєне 47-річний зловмисник проведе за ґратами ще три роки.

Нагадаємо: подія сталася цьогоріч навесні. Вранці біля під’їзду однієї з багатоповерхівок у Південному місцевий чоловік у нетверезому стані прискіпався до двох тамтешніх мешканок. Щоб привернути увагу незнайомок, він почав ображати їх, лаятися та поводитися агресивно. Коли одна пані зробила дебоширу зауваження, він дістав ніж та почав розмахувати ним навсібіч. А щоб налякати, приклав лезо ножа до шиї жінки та пригрозив вбити. Сама потерпіла викликала поліцейських, які, прибувши на місце події, затримали фігуранта, а ніж вилучили. Згодом, за клопотанням слідчих, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 296 – у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень; ч. 1 ст. 129 – у погрозі вбивством.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду, який, дослідивши докази та врахувавши щире каяття підсудного, визнав його винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Зауважимо, що чоловік неодноразово був судимий за різні злочини, за які загалом відсидів у в’язниці 15 років.

Одеське районне управління поліції № 2