Рецидивісту, який п’яним, на викраденому авто протаранив столичний блокпост, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який на викраденому автомобілі скоїв автопригоду (ч. 2 ст. 289 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 6 серпня 2022 року близько опівночі під час несення служби на одному з блокпостів міста Києва військовослужбовці Національної гвардії помітили автомобіль, який на великій швидкості намагався проїхати через блокпост.

На вимогу військовослужбовців водій не зупинився, спричинив наїзд на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту.

Після попереджувальних пострілів чоловік зупинив автомобіль та почав тікати з місця події, однак був затриманий.

Правопорушником виявився неодноразово судимий громадянин України, який викрав транспортний засіб з території СТО, де працює ремонтником. За кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура