Рецидивісту, який погрожував зʼїсти суддю, докинули два роки вʼязниці

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав неодноразово судимого чоловіка винним у погрозі насильством та знищенням майна щодо судді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 31 травня.

3 квітня 2023 року обвинувачений брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку зі слідчого ізолятора. Усвідомлюючи, що перед ним суддя, він висловив погрозу (мовою оригіналу): «Да я скоро выйду, …. ты …… Я про тебя знаю больше чем ты думаешь… Не будет у тебя дома, понимаешь, овца ……. Я тебя сьем…», супроводжуючи це ненормативною лексикою.

Подія підтверджується відезаписом засідання і показаннями очевидців. Серед іншого, обвинувачений звертався до прокурора: «Я за каждого сотрудника полиции знаю все, кто чем дишит, за судей даже знаю, я за все знаю…. Лучше мене не випускай, я тебе отвечаю…».

Пізніше у судвоому засіданні чоловік погрози судді не визнав. Пояснив, що під час відеоконференції, був роздратованим через відмови судді у його заявах та клопотаннях, образив її з використанням ненормативної лексики, але ніяких погроз щодо знищення майна чи спричинення будь-якої іншої шкоди як їй, так і членам її сімʼї — не висловлював. Тому просив його виправдати.

Потерпіла суддя розповіла, що того дня на неї розподілили розгляд заяви про відвід судді. Вона була в мантії і з нагрудним знаком. Обвинувачений проявляв неповагу, агресію, тому вона зробила зауваження, на що той почав кричатита погрожувати їй та членам її сімʼї: «…Я все про тебе знаю… знаю, де будинок… не буде будинку… знаю про дітей, доньку…». Сказав, що скоро вийде і розбереться. Знаючи, що чоловік, причетний до тяжких та особливо тяжких злочинів і був за них засуджений, суддя сприймала його як небезпечну людину.

Через певний час після інциденту інший неповнолітній обвинувачений після судового засідання передав судді словесний привіт від «Хохла» (зʼясувалося, що це прізвище того чоловіка у кримінальному середовищі). «Хохол» просив передати судді, що він вийде і всіх спалить.

Раніше обвинувачений неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини, в тому числі за зґвалтування 15-літньої дівчини. У грудні 2023-го він був засуджений до 14 років і 10 місяців увʼязнення.

За погрози судді чоловіка засудили до 2 років позбавлення волі. Проте шляхом складання покарань за вироками йому призначили 15 років остаточного тюремного покарання.

За матеріалами справи, обвинувачений одружений і має пʼятьох дітей.