Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ на тлі звинувачень у харасменті
Його звинуватили, зокрема, в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.
Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ). Це сталось після того, як щодо нього пролунали звинувачення в харасменті, зокрема в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.
Про це повідомляє факультет кіно і телебачення КНУКіМ.
Керівництво факультету прийняло наступні рішення:
- зʼясувати достовірність обставин, викладених в мережі
- посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу
- фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів
“Інформуємо, що з 03.02.2025 року Олександр Ілліч Балабан НЕ працює в університеті”, – підсумувало керівництво факультету.
- Днями стало відомо, що викладача університету Карпенка-Карого та режисера “Молодого театру” Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.
- Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування повідомлень про сексуальні домагання.
- Актор Ілля Чопоров оприлюднив відео, на якому закликали встати тих із колективу, хто зіткнувся з домаганнями, небажаними дотиками, приниженнями та іншими формами переслідування. Значна частина людей у залі встала.
- Опісля харківський театр “Нафта” виступив із підтримкою постраждалих від домагань студентів національного університету імені Івана Карпенка-Карого.
- Його підтримала низка інших театрів, як-от Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Національний театр імені Марії Заньковецької, Сумський національний театр ім. Щепкіна.
- Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. Пресслужба установи повідомила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, яка збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.
- У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого – актора Юрія Висоцького.