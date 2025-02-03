Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ на тлі звинувачень у харасменті

Його звинуватили, зокрема, в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.

Режисера Олександра Балабана відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ). Це сталось після того, як щодо нього пролунали звинувачення в харасменті, зокрема в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.

Про це повідомляє факультет кіно і телебачення КНУКіМ.

Керівництво факультету прийняло наступні рішення:

зʼясувати достовірність обставин, викладених в мережі

посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу

фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів

“Інформуємо, що з 03.02.2025 року Олександр Ілліч Балабан НЕ працює в університеті”, – підсумувало керівництво факультету.

Днями стало відомо, що викладача університету Карпенка-Карого та режисера “Молодого театру” Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.

Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування повідомлень про сексуальні домагання.

Актор Ілля Чопоров оприлюднив відео, на якому закликали встати тих із колективу, хто зіткнувся з домаганнями, небажаними дотиками, приниженнями та іншими формами переслідування. Значна частина людей у залі встала.

Опісля харківський театр “Нафта” виступив із підтримкою постраждалих від домагань студентів національного університету імені Івана Карпенка-Карого.

Його підтримала низка інших театрів, як-от Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Національний театр імені Марії Заньковецької, Сумський національний театр ім. Щепкіна.

Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. Пресслужба установи повідомила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, яка збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.

У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого – актора Юрія Висоцького.

LB.ua