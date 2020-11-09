Резонансна ДТП на харківському проспекті Науки — водія-іноземця взято під варту. Можлива застава – ₴10,5 млн.

Київським районним судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 10 млн 510 тис. грн водію, який підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 7 листопада 2020 року на перехресті просп. Науки та вул. Космічної сталася ДТП. Водій автомобіля «Фольксваген Пассат» допустив наїзд на острівок безпеки, де в цей час знаходилися чотири пішоходи. Внаслідок аварії троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Того ж дня водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився громадянин Єгипту. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури