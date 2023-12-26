Резонансний розбійний напад на Берегівщині: нападника відправили за ґрати на 10 років

За публічного обвинувачення прокурора Берегівської окружної прокуратури Львівський апеляційний суд залишив в силі покарання жителю Мукачева – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за скоєння розбійного нападу та незаконне поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України).

Таким чином залишено без змін вирок Мукачівського міськрайонного суду, ухвалений у березні цього року. В обох інстанціях сторона обвинувачення наполягала на призначенні чоловіку покарання у виді 15 років за ґратами.

Події, про які йдеться, трапилися в березні 2020 року в с. Яноші на Берегівщині. Окрім засудженого до розбою причетний ще один закарпатець, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, а самого чоловіка оголошено в розшук.

Прокурор у суді довів, що нападники зі зброєю напали на місцевого мешканця, коли той вранці виїжджав зі свого двору. Мукачівець здійснив кілька пострілів у бік потерпілого, спричинивши йому три вогнепальні кульові поранення. Після цього викрав з автомобіля чоловіка сумку, в якій знаходилися 800 тис. грн, і покинув місце скоєння злочину.

Щоб знищити докази скоєння злочину, нападники спалили автомобіль BMW, на якому пересувалися того дня. Засуджений певний час намагався сховатися від слідства, однак у травні 2020 року правоохоронці розшукали та затримали його на території Київської області. Згодом його взяли під варту без права внести заставу, де він перебував під час досудового розслідування та судового розгляду провадження.

При цьому прокурор наполягав і на наявності в діях мукачівця ознак ще одного злочину – замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). Водночас суд такі доводи відхилив і виправдав особу за цією кваліфікацією.

Варто зазначити, що чоловік раніше неодноразово вчиняв корисливі злочини та був засуджений. Наразі рішення суду щодо нього набрало законної сили.

Примітка: касаційна скарга на судові рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, – в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.( ст. 426 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури