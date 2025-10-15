Річкою до Румунії в гідрокостюмі: затримано ділка, який сприяв незаконному переправленню ухилянта за кордон

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з прикордонниками викрили та задокументували протиправну діяльність 41-річного жителя Ізмаїла. Правоохоронці встановили, що він, діючи у змові з невстановленою наразі особою, яка підшукувала через популярний месенджер клієнтів для незаконного перетину держкордону, погодився перевозити їх до прикордонного району Одещини задля втечі до Румунії річкою Дунай.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські задокументували оборудку з «клієнтом» із Чорноморська. Коштувала вона останньому 8550 доларів.

Ізмаїлець забрав чоловіка з його дому і на власній автівці привіз до свого, де отримав від пасажира 7000 доларів та забезпечив його гідрокоcтюмом. 1550 доларів «клієнт» до цього перерахував на картку його спільнику. Згодом перевізник мав супроводити «мандрівника» на катері річкою якнайближче до Румунії і відправити у самостійний короткий заплив. Утім реалізувати злочинний план до кінця завадили правоохоронці.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку і вилучили в нього гроші, мобільний телефон, спорядження, автівку та катер. Вирішується питання щодо накладення судом арешту на майно.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Максимальне покарання за вказаний злочин – девʼять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави», – повідомив слідчий у справі Олександр Радєв.

Поліцейські встановлюють всі обставини злочину та повне коло причетних до нього осіб. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Пересипської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1