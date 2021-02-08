Річний прибуток злочинців, які виготовляли та збували водійські посвідчення єврозразка, сягав ₴20 млн.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 викрито діяльність організованої групи, яка займалася виготовленням та збутом посвідчень водія європейського зразка на території України та країн ЄС (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що організував злочину групу киянин, він створив та адміністрував сайт, на якому громадяни України та Євросоюзу мали змогу замовити собі водійське посвідчення європейського зразка.

Згідно розробленої схеми, громадяни залишали заявку на сайті, після чого їм перетелефонував працівник Call-центру та повідомляв, що його буде записано на навчання до автошколи та прописано в м. Варшава, але на екзамени в автошколі та в сервісному центрі замість нього піде їх працівник.

Готові посвідчення водія європейського зразку відправлялися поштою. Грошові кошти від покупців зловмисники отримували на банківські рахунки відкриті в країнах Євросоюзу на підставних осіб.

Щорічний прибуток від такої злочинної діяльності сягав 20 мільйонів гривень.

За результатами проведених у місті Києві обшуків вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, банківські картки, чорнові записи, товарно-транспортні накладні, штампи, печатки та безпосередньо посвідчення водія європейського зразка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється коло причетних до скоєння злочину осіб, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викриття діяльності злочинної групи здійснювалося прокурорами спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції України та слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура