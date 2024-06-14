Рідні брати організували «бізнес» з продажу наркотиків на Прикарпатті

Молодики збували заборонені речовини, шляхом “закладок”. Їх викрили правоохоронці та затримали в процесуальному порядку.

12 червня під час патрулювання в с. Вовчинець, Івано-Франківської територіальної громади, поліцейські виявили двох молодиків, які поводились підозріло. Під час поверхневої перевірки патрульні спільно з поліцейським офіцером громади виявили в нагрудних сумках фігурантів численні згортки із невідомою рослинною речовиною, зовні схожою на марихуану.

На місце патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Івано-Франківського РУП. Загалом поліцейські виявили в обох зловмисників 190 згортків із забороненою речовиною. Їх зловмисники зберігали з метою збуту. В мобільних телефонах фігурантів правоохоронці виявили Телеграм-бот, в якому були зафіксовані місця розташування «закладок».

Речові докази поліцейські направили на експертизу.

Правоохоронці з’ясували, що «наркобізнес» організували рідні брати, мешканці Отинійської територіальної громади. 20-та 19-річні правопорушники раніше не судимі. Їх обох затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисникам уже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловікам запобіжний захід.

Наразі проводяться заходи зі встановлення злочинних зв’язків вказаних осіб, інших можливих каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини