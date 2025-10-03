Рівень корупції в Україні від початку повномасштабної війни тільки зріс – опитування КМІС

Навіть серед прихильників Зеленського мислячих так українців більшість.

Так, серед опитаних громадян лише п’ята частина вважає, що рівень корупції в країні не змінився, і тільки 5% кажуть, що він знизився.

Водночас, громадяни, які довіряють президенту Володимиру Зеленському, дещо краще оцінюють ситуацію. Серед них 62% каже, що рівень корупції зріс, а 27% вважає що він не змінився. І покращення ситуації бачать 6%.

Серед тих, хто не довіряє президенту, про збільшення рівня корупції говорять відразу 86%, 10% кажуть про її стабільність, а лише 4% говорять про покращення ситуації.