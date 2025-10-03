Рівень корупції в Україні від початку повномасштабної війни тільки зріс – опитування КМІС
Навіть серед прихильників Зеленського мислячих так українців більшість.
Переважна більшість українців, а саме 71%, вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні зріс. Такі дані соціологічного дослідження опублікував Київський міжнародний інститут соціології.
Так, серед опитаних громадян лише п’ята частина вважає, що рівень корупції в країні не змінився, і тільки 5% кажуть, що він знизився.
При цьому про зростанні рівня корупції говорять мешканці всіх регіонів України.
Водночас, громадяни, які довіряють президенту Володимиру Зеленському, дещо краще оцінюють ситуацію. Серед них 62% каже, що рівень корупції зріс, а 27% вважає що він не змінився. І покращення ситуації бачать 6%.
Серед тих, хто не довіряє президенту, про збільшення рівня корупції говорять відразу 86%, 10% кажуть про її стабільність, а лише 4% говорять про покращення ситуації.
Опитування проведено 19-28 вересня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки серед 1029 повнолітніх респондентів. Опитування проводилося з громадянами, які проживають на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%. // Дзеркало тижня