Рівненські поліцейські викрили шахрайську «схему», організовану арештантами СІЗО

Окрім осіб, що знаходяться у спецустанові, до складу групи входили мешканці Житомирської області. Частину грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, зловмисники віддавали «смотрящему» у так званий «общак». Загальна сума завданих громадянам збитків сягає двох мільйонів гривень.

Діяльність угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Перебуваючи у Рівненському СІЗО, 31-річний чоловік організував шахрайську «схему». Його спільники – арештовані та мешканці Житомирської області. Після виходу зі слідчого ізолятору він продовжив координувати дії всіх учасників. «Працювала» група під контролем так званого «смотрящего» за установою та частину коштів віддавали у так званий «общак».

Діяли зловмисники за наступною «схемою»: підшукували оголошення в Інтернеті про продаж побутової техніки, зв’язувалися з продавцем. Надалі домовлялися про відправлення товару на ім’я знайомого або родича продавця в певний регіон. Розрахунки в повному обсязі обіцяли провести після того, як подивляться товар, аби не витрачати зайві кошти на пересилання грошей за продукцію. Нічого не підозрюючи, продавці погоджувалися на їхні пропозиції.

Після відправлення товару отримували його за підробленим документами, вклеювали фотографії та вписували у паспорт данні отримувача, сплачуючи лише за його пересилання. Надалі змінювали номери телефонів, щоб їх неможливо було знайти.

Наразі встановлено 10 потерпілих з різних регіонів країни, яких ошукали зловмисники. Загальна сума завданих громадянам збитків сягає двох мільйонів гривень.

За результатами оперативних заходів правоохоронці встановили місця зберігання побутової техніки.

16 лютого поліцейські за силової підтримки спецпідрозділів ТОР та КОРД провели санкціоновані обшуки в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», за місцями проживання фігурантів та зберігання побутової техніки та іншого майна, а також у транспортних засобах.

Вилучили понад 100 одиниць різноманітної побутової техніки, зокрема телевізори, квадрокоптери, кавоварки, фотоапарати тощо. Крім того, 47 мобільних телефонів, 14 мішків з насінням маку, 105 жіночих курток, зброю та складові частини до неї, «чорнові» записи.

Наразі організаторові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Після проведення необхідних процесуальних заходів правова оцінка буде надана діям учасників злочинного угруповання.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України