Рівненського адвоката підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до надання хабаря правоохоронцю

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури рівненському адвокату оголошено про підозру у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілій, та підбурюванні до надання неправомірної вигоди для службової особи, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік, представляючи інтереси клієнтки під час досудового розслідування кримінального провадження, вигадав для неї легенду про необхідність надання неправомірної вигоди поліцейському. Таким шахрайським методом він підбурив її до надання хабаря та видурив 4 000 доларів США нібито слідчому за непритягнення жінки та її близьких осіб до кримінальної відповідальності. Крім того, у вартість «послуг» також входило повернення речових доказів, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання рівнянки.

Адвоката затримали при отриманні другої частини неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому за оперативного супроводу УСБУ в Рівненській області та Рівненського управління ДВБ НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури